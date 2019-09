Rat stimmt der Wahl zu : Petra Denny leitet das Planungsamt in Bonn

Bonn Anfang Juni war Michael Isselmann nach 20 Jahren als Leiter des Planungsamtes in den Ruhestand gegangen. Am 1. Dezember tritt Petra Denny seine Nachfolge an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Lisa Inhoffen Redakteurin Bonn

Der Rat hat in nichtöffentlicher Sitzung am Donnerstagabend dem Vorschlag der Verwaltung zugestimmt, die 52-jährige Leiterin des Amtes für Planen, Bauen und Umweltschutz der Stadt Kerpen als neue Planungsamtschefin der Bundesstadt einzustellen.

Auf die sowohl intern wie extern ausgeschriebene Stelle haben sich der vertraulichen Verwaltungsvorlage zufolge 15 Bewerber gemeldet. Vier wurden zu Vorstellungsgesprächen eingeladen, darunter Denny, die schließlich das Rennen machte. Die aus Mayen stammende 52-Jährige ist diplomierte Raum- und Umweltplanerin und hat 1999 die Staatsprüfung für den höheren bautechnischen Verwaltungsdienst abgelegt.

Lesen Sie auch Trauer um Werner Wingenfeld : Ehemaliger Bonner Stadtbaurat gestorben

Nach verschiedenen Tätigkeiten bei der Stadt Euskirchen wechselte sie im Oktober 2018 nach Kerpen. Seit 16 Jahren lebt Denny mit ihrer Tochter in Lessenich. "Ich freue mich sehr, diese lebenswerte Stadt mitgestalten zu dürfen. Zu den wichtigsten Herausforderungen zählt dabei, eine klimafreundliche Mobilitätswende konsequent umzusetzen", sagte sie nach der Wahl.