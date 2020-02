Baustelle in Bonn-Gronau : Person unter 500 Kilogramm schwerer Schalung eingeklemmt

Bonn Zu einem Baustellenunfall in der Kaiserstraße in Bonn-Gronau rückte die Feuerwehr Bonn am Mittwochnachmittag aus. Dort wurde eine Person unter einer 500 Kilogramm schweren Schalung aus Holz eingeklemmt.

„Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten die Baustellenarbeiter die Person bereits befreit“, so Lambertz. „Die Schalung besteht komplett aus Holz und wiegt rund 500 Kilogramm.“ Vor Ort habe die Person rettungsdienstlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden müssen. „Die Person war ansprechbar und wird jetzt im Krankenhaus medizinisch kontrolliert“, sagte Lambertz.