Rheinpegel steigt rasant an : Pegelstand in Bonn könnte Donnerstag bis zu acht Meter betragen

Hochwasser 2018 am Rhein in Bonn. Auch zurzeit steigt der Pegel weiter. (Archivfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Der Wasserstand des Rheins steigt in Bonn zurzeit rasant an. Innerhalb einer Woche hat sich der Pegelstand mehr als verdoppelt. Knappe acht Meter könnte der Pegelstand am Donnerstag erreichen. Welche Folgen bringt ein erneutes Hochwasser mit sich?

Der Rheinpegel in Bonn steigt zurzeit rasant. Am Dienstag um 12 Uhr hat das Hochwassermeldezentrum Rhein in Mainz einen Pegelstand von 5,16 Meter gemessen. Vergangenen Montag betrug der Pegelstand in Bonn 1,91 Meter. Damit hat sich der Wasserstand innerhalb einer Woche beinahe verdreifacht. Den Prognosen des Hochwassermeldezentrums Rheinland-Pfalz zufolge könnte der Pegelstand in Bonn am Donnerstag bis zu 7,85 Meter betragen.

Wann genau der Hochwasserscheitel am Pegel Bonn erreicht wird, ist nach Angaben des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz nicht genau vorhersehbar. Der derzeitige Anstieg in Bonn ist vor allem durch eine Hochwasserwelle, die von der Mosel kommt, erklärbar. Nach Angaben des Landesamtes für Umwelt hat auch die aktuelle Hochwasserwelle vom Oberrhein Auswirkungen auf den Pegelstand in Bonn. Den Prognosen zufolge soll gegen Ende der Woche der Wasserstand in Bonn wieder sinken. „Am Pegel Trier wird heute der Höchststand erreicht, am Pegel Maxau voraussichtlich am Mittwoch“, sagt Malin Sell vom Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz.

Ab einem Pegelstand von 7,40 Metern herrscht laut Hochwasser-Alarmplan für die Stadt Bonn und das Wasser- und Schifffahrtsamt „Mittleres Hochwasser“. Die Haltestelle der Linie 66, „Königswinter Fähre“, kann nicht mehr angefahren werden, weil Teile der Linie überflutet sind. Ab einem Pegelstand von acht Metern wird die Hochwassermarke II erreicht. Folgende Pegelstände (bezogen auf den Pegel Bonn) sind wichtige Gradmesser:

5 Meter: "Kleines Hochwasser".

"Kleines Hochwasser". 5,50 - 5,60 Meter: Die Fähre Graurheindorf-Mondorf stellt ihren Betrieb ein.

Die Fähre Graurheindorf-Mondorf stellt ihren Betrieb ein. 6 Meter: Hochwassermarke I. Schiffe dürfen nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren.

Hochwassermarke I. Schiffe dürfen nur noch langsam und in der Mitte des Stromes fahren. 7 Meter: In Beuel werden Zufahrtsstraßen zum Rhein gesperrt. Die Bevölkerung wird durch Lautsprecherdurchsagen informiert, falls der Pegel laut Prognose auf 9,50 Meter steigen soll.

In Beuel werden Zufahrtsstraßen zum Rhein gesperrt. Die Bevölkerung wird durch Lautsprecherdurchsagen informiert, falls der Pegel laut Prognose auf 9,50 Meter steigen soll. 7,15 Meter: Die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer entfallen.

Die Haltestellen Bad Godesberg Fähre und Bad Godesberg Rheinufer entfallen.



7,20 Meter: In Bonn werden die Zufahrtsstraßen zum Rhein vom Legionsweg bis zur Schaumburg-Lippe-Straße gesperrt.

In Bonn werden die Zufahrtsstraßen zum Rhein vom Legionsweg bis zur Schaumburg-Lippe-Straße gesperrt. 7,40 Meter: "Mittleres Hochwasser". Die Feuerwehr richtet einen Einsatzstab ein. Die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter Höhe Sealife-Center wird überflutet. Die Haltestelle wird dann nicht mehr angefahren.

"Mittleres Hochwasser". Die Feuerwehr richtet einen Einsatzstab ein. Die Stadtbahnlinie 66 im Bereich Königswinter Höhe Sealife-Center wird überflutet. Die Haltestelle wird dann nicht mehr angefahren. 7,50 Meter: Die Technische Einsatzleitung Beuel wird eingerichtet und erste Sandsackwälle gebaut. Wertstoffcontainer werden verlegt.

Die Technische Einsatzleitung Beuel wird eingerichtet und erste Sandsackwälle gebaut. Wertstoffcontainer werden verlegt. 7,60 Meter: Der Fährbetrieb Mehlem-Königswinter wird eingestellt.

Der Fährbetrieb Mehlem-Königswinter wird eingestellt. 7,90 Meter: Der Fährbetrieb Dollendorf-Bad Godesberg wird eingestellt.

Der Fährbetrieb Dollendorf-Bad Godesberg wird eingestellt. 8 Meter: Hochwassermarke II. Der Schiffsverkehr wird eingestellt. Bei etwas über acht Metern tritt der Rhein in Beuel über die Ufer. Nördlich der Kennedybrücke bleibt die Rheinaustraße durch den Damm an der Wolfsgasse bis zu einem Stand von 9,50 Meter vom Hochwasser verschont. In Bonn wird die Charles-de-Gaulle-Straße stromabwärts bis Hermann-Ehlers-Straße gesperrt.

Hochwassermarke II. Der Schiffsverkehr wird eingestellt. Bei etwas über acht Metern tritt der Rhein in Beuel über die Ufer. Nördlich der Kennedybrücke bleibt die Rheinaustraße durch den Damm an der Wolfsgasse bis zu einem Stand von 9,50 Meter vom Hochwasser verschont. In Bonn wird die Charles-de-Gaulle-Straße stromabwärts bis Hermann-Ehlers-Straße gesperrt. 8,20 Meter: "Großes Hochwasser". In Bad Godesberg und Bonn werden Technische Einsatzleitungen eingerichtet. In der Rheinstraße werden Stege gebaut.

"Großes Hochwasser". In Bad Godesberg und Bonn werden Technische Einsatzleitungen eingerichtet. In der Rheinstraße werden Stege gebaut. 8,50 Meter: In Graurheindorf wird eine Einsatzleitung eingerichtet. Wasser läuft in die Mertensgasse. In der Bonner Innenstadt wird die Uferpromenade am Alten Zoll überschwemmt.

In Graurheindorf wird eine Einsatzleitung eingerichtet. Wasser läuft in die Mertensgasse. In der Bonner Innenstadt wird die Uferpromenade am Alten Zoll überschwemmt. 8,60 Meter: Im Ortsteil Mehlem wird es kritisch. Dann läuft das Wasser in die Rüdigerstraße in Höhe Am Glückshaus.

Im Ortsteil Mehlem wird es kritisch. Dann läuft das Wasser in die Rüdigerstraße in Höhe Am Glückshaus. 9,50 Meter: In Mondorf wird die Rheinallee überflutet, die Keller laufen voll. Etwa 100 Anwohner sind betroffen. Zudem versagt der neue Hochwasserschutz in Beuel. Zuerst überschwemmt werden die Rheinaustraße südlich der Kennedybrücke sowie die Steinerstraße und die Johannesstraße. Stegebau ist nötig.