Wut über neuen Bodenbelag : Passanten beschweren sich über rutschige Treppen am Bonner Hauptbahnhof

Passanten beschweren sich über rutschige Treppen am Bonner Hauptbahnhof

Die Treppenfliesen am Hauptbahnhof sind manchen zu steil. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Stadt haben Beschwerden erreicht, dass die Treppen und Rolltreppen in der neu gebauten Passage am Hauptbahnhof unter dem Maximilian-Center rutschig und steiler als vorher seien.

Aus baulicher Sicht sei gegen die Umsetzung der Investoren nichts einzuwenden, so das Tiefbauamt der Stadtverwaltung. Die Gestaltung der Treppe und die Beläge seien abgestimmt zwischen allen Projektbeteiligten, also zwischen den Bauinvestoren für Maximilian-Center und das im Bau befindliche Projekt Urban Soul sowie Stadtwerken und Stadt. Der Fliesenbelag sei naturgemäß etwas rutschiger als Beläge aus Natur- oder Betonstein. Hinzu komme die steilere Treppe. „Beides ist jedoch nicht zu beanstanden, denn die Fliese weist die erforderliche Rutschhemmung R12 auf, und das Steigmaß entspricht ebenfalls der DIN-Norm“, so Andrea Schulte aus dem Presseamt.