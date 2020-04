Festival in der Bonner Rheinaue : Panama Open Air wird in den September verlegt

Das Panama-Festival wird aufgrund der Corona-Pandemie verschoben. Foto: Benjamin Westhoff

Exklusiv Bonn Fritz Kalkbrenner, Alle Farben, Felix Kröcher und weitere DJs sollten Anfang Juli beim Panama Open Air in der Bonner Rheinaue auftreten. Aufgrund der derzeitigen Corona-Epidemie wird daraus aber nichts. Das Festival wird verschoben.



Nachdem die Konzerte von Robbie Williams, Kraftwerk und die Fantastischen Vier aufgrund der Corona-Epidemie von Mitte Mai auf Ende August verlegt worden sind, trifft es nun eine weitere Bonner Großveranstaltung: Das Panama Open Air-Festival wird vom ursprünglichen Termin am 3.,4. und 5. Juli auf das Wochenende am 4., 5. und 6. September verlegt. Dies teilte Veranstalter Sandro Heinemann von RheinEvents mit.

„Die aktuelle Situation gibt uns für den Juli keine gute Planungssicherheit“, sagte Heinemann dem GA. Anhand der Ticketverkäufe könnte man derzeit auch erkennen, dass es bei den Besuchern ebenfalls große Unsicherheiten gibt. Der Vorverkauf sei „problematisch“. Daher habe man sich entschieden, dass Festival in den September zu verlegen.

„Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mir die Verlegung komplizierter vorgestellt hatte - aber alles lief problemlos. Alle Beteiligiten hatten Verständnis“, so Heinemann. So hätte man sich schnell gemeinsam auf den Ersatztermin einigen können. Ganz besonders lobt er dabei die Stadt Bonn, die in der aktuell sehr schwierigen Zeit, schnell und unkompliziert geholfen habe. „Das erste Line-Up haben wir ja schon verkündet, keiner der beteiligten Künstler hat abgesagt. Alle werden auftreten“, freut sich Veranstalter Heinemann. Weitere Künstler sollen in den kommenden Wochen verkündet werden.

Bereits erworbene Tickets behalten für den Ersatztermin ihre Gültigkeit. Wer im September nicht mitfeiern kann, kann sein Ticket gegen eine Eintrittskarten für das Panama Open Air im kommenden Jahr eintauschen.Sandro Heinemann betonte im Gespräch mit dem GA mehrmals, dass er „sehr optimistisch“ sei, dass das Festival auch tatsächlich im September stattfinden kann.

Bühnenbild soll noch spektakulärer werden

Das Panama Open Air Festival findet zum fünften Mal in der Bundesstadt statt und gehört mittlerweile zu den größten Open-Air-Veranstaltungen der elektronischen Musikszene. Wie im vergangenen Jahr auch soll das Gelände wieder in verschiedene Bereiche aufgeteilt werden. Darunter unter anderem auch wieder die Panama-Stage und die Bretterbude. Die jeweiligen Bühnen werden in diesem Jahr allerdings noch aufwendiger gestaltet. „Die werden ein echter Hingucker“, verspricht Heinemann.

An dem im vergangenen Jahr eingeführten Bezahlsystem per Festivalbändchen wird RheinEvents festhalten. „Das System hat sich im vergangenen Jahr bewährt, wir werden es allerdings verbessern“, so Heinemann. Nach dem vergangenen Festival gab es Kritik, weil einige Besucher ihr Geld-Guthaben nicht gleich zurückerstattet bekamen. Der Prozess hatte ein paar Tage Zeit benötigt. In das Festivalbändchen ist ein Chip integriert, der am Eingang mit einem Guthaben aufgeladen wird. So kann an den verschiedenen Ständen dann bargeldlos bezahlt werden.

Das System hat für Veranstalter Heinemann dabei einen sehr großen Vorteil. „Auch wir sind von der Bonpflicht betroffen und müssten beispielsweise von jedem verkauften Getränk einen Bon drucken und diesen auch für das Finanzamt aufbewahren“, so Heinemann. Das wäre mit einem sehr großen Aufwand verbunden. Bei dem bargeldlosen System muss nur nach der Aufladung ein Bon gedruckt werden – was viele Vorgänge vereinfache.