Drei Termine : „Biergarten-Edition“ des Panama Open Air im Juni und Juli

Eine „Biergarten-Edition“ des Panama Open Air findet Ende Juni und Anfang Juli statt. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Wegen der Corona-Pandemie ist das Panama Open Air in den September verlegt worden. Zumindest im kleineren Rahmen wollen die Veranstalter aber feiern: an drei Tagen Ende Juni und Anfang Juli im Biergarten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von general-anzeiger-bonn.de

Drei Tage, drei DJs, eine Location - so kann man die „Biergarten-Edition“ des Panama Open Air zusammenfassen. Eigentlich sollte das Festival Anfang Juli in Bonn stattfinden. Wegen der Corona-Pandemie ist es in den September verlegt worden.

In einer „Biergarten-Edition“ im Parkrestaurant in der Rheinaue, Ludwig-Erhard-Allee 20 in Bonn, sollen Panama-Fans an drei Tagen Ende Juni und Anfang Juli Sonne und Techno-Vibes genießen können. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass das Platzangebot begrenzt ist und die Plätze darum schnell vergriffen sein könnten.