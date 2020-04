Pläne für Schwimmbäder : Opposition stimmt Konzept für Hallenbäder in Bonn zu

Bonn Das neue Bäderkonzept der Stadtverwaltung stößt bei der Opposition im Rat überwiegend auf Zustimmung. Die SPD fühlen sich in ihrer Forderung bestätigt, in jedem Stadtbezirk eine Schwimmhalle zur Verfügung zu stellen.

Die Stadt schlägt, wie berichtet, auf der Basis eines Bürgergutachtens vor, die Beueler Bütt durch eine Halle am Ennertbad und das Kurfürstenbad durch einen Neubau am bisherigen Standort zu ersetzen. Das Hardtbergbad und das Bad im Sportpark Nord sollen saniert, das Frankenbad entweder saniert oder durch eine neue Halle am Römerbad ersetzt werden. Alle Freibäder, so das Konzept, bleiben erhalten.