Robbie Williams, Die Fantastischen Vier, Kraftwerk : Open-Air-Konzerte auf der Hofgartenwiese auf Juni 2021 verlegt

Robbie Williams tritt am 13. Juni 2021 in Bonn auf. Foto: picture alliance / dpa

Bonn Gute Nachrichten für die Fans von Kraftwerk, Robbie Williams und Die Fantastischen Vier. Die drei Konzerte werden in der zweiten Juni-Woche 2021 nachgeholt.

Jetzt steht es fest: Alle drei ausgefallenen Konzerte auf der Hofgartenwiese in Bonn werden im Juni 2021 nachgeholt. Und die Termine stehen fest. Am 11. Juni 2021 spielen Die Fantastischen Vier ab 19 Uhr vor der schönen Kulisse des Kurfürstlichen Schlosses. Kraftwerk 3D startet sein Konzert am 12. Juni 2021 um 21 Uhr und der Popstar Robbie Williams wird am 13. Juni ab 20 Uhr auf die Bonner Bühne treten.