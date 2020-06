Wartungsarbeiten : Online-Angebot der Stadt Bonn zeitweise nicht verfügbar

Bonn Am Wochenende kommt es in den IT-Systemen der Stadt Bonn zu Wartungsarbeiten. Zeitweise seien die Online-Dienste dann nicht verfügbar.

Am Wochenende führt die Stadt Wartungsarbeiten im kommunalen Rechenzentrum der Stadt Bonn durch. Wie die Stadt am Donnerstag mitteilte, seien deswegen am Sonntag den 7. Juni von 6 bis 13 Uhr die Online-Formulare nicht verfügbar.

Außerdem arbeite das ServicekontoNRW ebenfalls an seiner IT. Deswegen stehe sowohl am Samstag, als auch am Sonntag, das Bürgerserviceportal nicht zur Verfügung.