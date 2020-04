GA gelistet : Hier können Sie in Bonn und der Region Obst pflücken

Bonn/Region An vielen Stellen in Bonn und der Region kann Obst selbst geerntet werden, teilweise sogar kostenlos. Wir geben eine Übersicht.

Ein Sack Kartoffeln aus dem Supermarkt ist schnell gekauft, eine Tüte Äpfel ebenso. Es gibt aber auch die Möglichkeit, selbst aufs Feld hinauszuziehen. Ein paar Höfe in der Region bieten dies an. Und auch in der Stadt finden sich Obst- und Nussbäume, an denen sich jeder bedienen darf. Auf Obstwiesen und im Stadtgrün ist das Pflücken sogar kostenlos. Die bundesweite Plattform mundraub.org bietet zusätzlich noch Informationen an, wo diese Flächen zu finden sind. Alles ganz legal, versteht sich.