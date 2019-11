Auffahrunfall : Unfall bei Oberkassel verursachte Stau auf der B42

Am Morgen gab es einen Auffahrunfall auf der B42 bei Oberkassel. Foto: Matthias Kehrein

Oberkassel Zwischen Oberdollendorf und Oberkassel kam es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall auf der B42. Drei Autos waren an dem Auffahrunfall beteiligt. In der Folge kam es zu Stau.

Gegen 8.20 Uhr kam es zu einem Unfall auf der B42 zwischen Königswinter-Oberdollendorf und Oberkassel. In Fahrtrichtung Bonn waren drei Fahrzeuge ineinander gefahren.

