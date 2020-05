Bestattung am Dienstag : Bonner tragen sich ins Kondolenzbuch für Norbert Blüm ein

Am Alten Rathaus in Bonn können sich Bürgerinnen und Bürger ins Kondolenzbuch für Norbert Blüm eintragen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Seit 10 Uhr können sich am Dienstag die Bonnerinnen und Bonner vor dem Alten Rathaus in das Kondolenzbuch für Norbert Blüm eintragen. Der ehemalige Bundesminister für Arbeit war am 23. April im Alter von 84 Jahren verstorben. Er wird am Dienstag beigesetzt.



„Ich habe stellvertretend für die Schwesternschaft des Deutschen Roten Kreuzes ins Kondolenzbuch geschrieben“, sagt Alina Wolbert dem GA. Als Bonn noch Hauptstadt war, habe er viel mit der Schwesternschaft zu tun gehabt. „Er hat sich ja auch stark für die Pflege eingesetzt.“

Auch der Bonner Alfons Pieper trug sich in das Kondolenzbuch ein. „Ich habe Norbert Blüm in den 70ern kennen gelernt. Da wohnte er noch in Remagen“, erzählt Pieper, der von Beruf Journalist ist. Als Parlamentskorrespondent habe er Blüm ihn auf diversen Reisen begleitet. „Er war ein streitbarer und aufrechter Kämpfer für die soziale Gerechtigkeit und für Minderheiten. Er hat sich zu Recht über die Parteigrenzen hinweg große Anerkennung erworben.“

Das Kondolenzbuch ist von der Bonner CDU organisiert worden. Henriette Reinsberg, Stadtverordnete der Südstadt hat den am 23. April verstorbenen Norbert Blüm noch in besonderer Erinnerung. „Wir haben ihn immer wieder eingeladen. Er hat immer so aufmunternde Worte gesprochen“, erinnert sie sich an Norbert Blüm zurück. Er sei ein Mensch gewesen, der sehr viel Kraft und Zuversicht ausgestrahlt hat. „Ich habe ihm vor wenigen Wochen noch geschrieben und wollte ihn aufmuntern. Da war er bereits gelähmt.“ Darauf habe er ihr geantwortet: „Ich habe mir vorgenommen, dass ich mich nur noch über das ärgere, was ich ändern kann.“