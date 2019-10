Ein Kompromiss in Grau : Neuer Kiosk am Remigiusplatz in Bonn ist fertig

Neuer Kiosk am Remigiusplatz in Bonn ist fertig

Bonn Der neue Kiosk auf dem Remigiusplatz ist fertig und zieht Blicke auf sich - doch vermutlich nicht unbedingt solche, die die Verantwortlichen sich erhofft hatten. Echt ist allerdings die Begeisterung der Passanten für die eingebauten Toiletten.

Rechteckig, praktisch und auch gut? Handwerker legten am Montagmorgen letzte Hand an den neuen Kiosk auf dem Remigiusplatz. Das umstrittene Gebäude soll nicht nur dem Verkauf von Zeitungen und Süßigkeiten dienen. Es enthält zudem rückwärtig einerseits ein neues barrierefreies WC mit Wickeltisch und separatem Urinal als Ersatz für die versiffte unterirdische Anlage. Die Benutzung kostet 50 Cent. Das Urinal ist kostenfrei.

Andererseits wurde der Kiosk in den neuen Beethoven-Rundgang integriert : Auf zwei Seiten der mausgrauen Fassadenplatten sind Informationen zur Kindheit und Jugend des Bonner Komponisten, zu seiner Taufkirche, die einst an dieser Stelle stand, sowie ein Plan mit seinen Wohnhäusern aufs Glas gedruckt.

Für das Gebäude waren ursprünglich Kosten in Höhe von 325.000 Euro im städtischen Haushalt veranschlagt worden . Wie Kristina Buchmiller aus dem Presseamt berichtet, habe aber nur eine Baufirma ein Angebot eingereicht - für 520.000 Euro. In Verhandlungen habe die Stadt die Summe schließlich auf 360.000 Euro senken können. Die Kosten für die Infotafeln hat die Beethoven-Jubiläumsgesellschaft übernommen.

Gleich am Montag zog das durchaus etwas futuristische Gebäude manch neugierigen Passanten-Blick auf sich. "Ein Kiosk ist das Letzte, was an dieser Stelle nötig war", meinte ein jüngerer Passant, der lieber nur seinen Vornamen Nils verrät. Ein städtisches WC hätte man auch anders und günstiger bauen können, glaubt er.

Remigiusplatz: „Nur ein Riesenrad passt hier überhaupt nicht“

Ein Bonner mittleren Alters war mit seiner Verwandtschaft aus Hamburg in der City unterwegs. Für ein Jahr sei der Kiosk schon in Ordnung, meinten die drei. Aber als Dauerlösung hielten sie das nüchterne Design für nicht so passend. "Immerhin lassen sich Graffiti gut entfernen", erklärte die Dame im Trio pragmatisch. Um die Gestaltung des Gebäudes war es in der Bezirksvertretung Bonn im Sommer zu einer erheblichen Kontroverse gekommen. Kritiker aus den Reihen der Grünen erinnerten die ursprünglichen Pläne mit den vorgesehenen schiefergrauen Fassaden an ein Mausoleum. Die Jubiläumsgesellschaft und die Stadtverwaltung hatten sie ursprünglich passend zu den Stelen des Beethoven-Rundgangs ausgesucht. Die Kioskfenster sollten gelb abgesetzt werden.