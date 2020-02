Kulturbauten in Bonn : Netz an der Opernfassade soll Steinschlag verhindern

Netz an der Opernfassade soll Steinschlag verhindern

Kulturbauten in Bonn

Sicherungsnetze und Absperrgitter an der Oper. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Eine Fachfirma hat damit begonnen, die marode Betonfassade der Bonner Oper aus Sicherheitsgründen mit einem engmaschigen Netz abzudecken. Aus dem Mauerwerk hatten sich Betonstücke gelöst.

Die Bonner Oper wird verhüllt – zumindest auf der Rückseite an der Rheingasse. Am Mittwoch hat eine Fachfirma begonnen, die marode Betonfassade aus Sicherheitsgründen mit einem engmaschigen Netz abzudecken. Zur Straße Am Boeselagerhof hin verhindern neue Absperrzäune, dass sich Passanten über die Grünflächen der Fassade nähern können.