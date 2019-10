Diskussion um Verkehrsführung : Nassestraße in Bonn bleibt Fahrradstraße

Bonn Die Verkehrsführung in der Nassestraße hat für viele Diskussionen gesorgt. Nun haben Stadtverwaltung und Polizei eine Einigung erzielt. Die Bürgerinitiative für eine lebenswerte Südstadt spricht von einem „faulen Kompromiss“.

In der Diskussion um die Verkehrsführung in der Bonner Südstadt haben sich Stadtverwaltung und Polizei darauf geeinigt, dass die Nassestraße eine Fahrradstraße bleibt. Das teilte die Stadt Bonn am Dienstag mit. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche noch erklärt , dass die Nassestraße nach der zum 1. September geänderten Verkehrsführung nicht mehr als Fahrradstraße ausgewiesen werden dürfe.

Nun habe sich die Behörde mit der Verwaltung geeinigt, dass der Status zunächst unverändert bleiben soll. „Ziel soll sein, im Rahmen des Testlaufs für die Verkehrsführung in der Kaiserstraße den Verkehr in der Nassestraße auf Anliegerinnen und Anlieger zu reduzieren“, teilte die Stadt mit. Ende des Jahres sollen die Zahlen ausgewertet und die Situation erneut bewertet werden.

Bereits jetzt werden jedoch erste Maßnahmen ergriffen: Um die Sicherheit auf der Nassestraße zu erhöhen und zu verhindern, dass Autofahrer über den Gehweg fahren, würden sechs der zehn Parkplätze weggenommen. Dabei handelt es sich um drei Stellplätze an der Einmündung zur Riesstraße und drei weitere an der Ecke zur Lennéstraße. Darüber hinaus werde auf der Kaiserstraße das Be- und Entladen für Anwohner gestattet. Zudem können Anwohner der Häuser zwischen der Fritz-Tillmann-Straße sowie der Nassestraße die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Innenstadt nutzen. Lastwagen dürfen nur noch zur Anlieferung in das Gebiet zwischen Kaiserstraße und Adenauerallee fahren. Im Gegenzug werde Lastwagenfahrern die Weiterfahrt in Richtung Hauptbahnhof erlaubt.