Nahverkehr in Bonn und der Region : Werden Fahrgäste von Bus und Bahn künftig entlastet?

SWB-Straßenbahn am Bertha-von-Suttner-Platz: Die Preise im Nahverkehr steigen bisher jedes Jahr deutlich an. Foto: Volker Lannert/Volker Lannert,

BONN Die Tarife für Bus und Bahn steigen auch in Bonn und der Region stetig an. Der Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) startet nun eine Debatte über die künftige Finanzierung des Angebots.

Der auch für die Ticketpreise im Bonner Nahverkehr zuständige Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS) steht vor einem Problem. Die stetigen Tariferhöhungen für die Fahrkarten, begründet mit steigenden Kosten für Angestellte, Strom und den Infrastrukturausbau, wirkt nicht mehr zeitgemäß, um Autofahrer zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen. Denkbar knapp ging 2019 die Zustimmung für einen Preisanstieg um durchschnittlich 2,5 Prozent ab Januar für die Dauerkarten in der politisch besetzten Verbandsversammlung durch. Vorgeschlagen hatte der VRS 4,66 Prozent. Jetzt scheint es dort Überlegungen zu geben, künftig vorsichtiger an der Preisschraube zu drehen.

Die Verbandsversammlung hatte beschlossen, die VRS-Geschäftsführung möge den Kommunen aufzeigen, wie es nach 2021 weitergehen kann, ohne dass die Fahrgäste kontinuierlich draufzahlen. Am Mittwoch stellt die VRS-Spitze ihre Ideen in einer gemeinsamen Sitzung des Planungs- und Finanzausschusses des Bonner Stadtrates vor. Details waren vorab zwar nicht zu erfahren. In der schriftlichen Einladung für die Sitzung deutet der VRS aber die Richtung bereits an: Die Debatte über die letzte Fahrpreiserhöhung zeigten, „dass der Grundsatz einer überwiegenden Nutzerfinanzierung nicht mehr opportun scheint und zugunsten einer stärkeren öffentlichen Finanzierung zu überdenken ist“. Hintergrund: Bislang galt die Devise, die Zuschüsse aus den Städten und Kreisen nicht zu stark steigen zu lassen und lieber die Tickets zu verteuern.