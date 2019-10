Bekannt als Nachtwächer : Bonner Original stirbt mit 62 Jahren

Bonn Bekannt geworden ist Karl-Friedrich Schleier in der Rolle als Nachtwächter in der Innenstadt. Nun ist das Bonner Original überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben.

Darsteller, die in der Rolle eines Nachtwächters die Menschen unterhalten, gibt es in Bonn mehrere. Aber den einen, den in vielen Augen „richtigen“ Nachtwächter, nur einmal: Karl-Friedrich Schleier. Das Bönnsche Original, das in vielen Rollen auftrat, beeindruckte jeden mit der ihm eigenen Spielfreude: Am Dienstag ist Schleier überraschend im Alter von 62 Jahren gestorben.