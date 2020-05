Razzien in Bonn und Troisdorf : Polizei durchsucht Wohnungen nach Vorfall in Supermarkt

In der Heerstraße in Bonn hat die Polizei am Mittwoch eine Razzia durchgeführt. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In der Bonner Altstadt durchsucht die Polizei zurzeit eine Wohnung in der Heerstraße. Die Razzia erfolgt nach einem Angriff auf zwei Polizisten in einem Supermarkt in Troisdorf.



In der Heerstraße in der Bonner Altstadt führt die Polizei zurzeit eine Razzia durch. Nach Angaben der Polizei wird dort eine Wohnung durchsucht. Auch in Troisdorf läuft derzeit eine Durchsuchung. Nach GA-Informationen stehen die Durchsuchungen in Zusammenhang mit dem Vorfall in einem Supermarkt in Troisdorf, bei dem zwei Polizisten verletzt wurden.

In der Wohnung in der Heerstraße sind mehrere Beamte im Einsatz. Angetroffen wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Wie der GA erfuhr, könnte einer der Tatverdächtigen Bezüge zur Szene der sogenannten Reichsbürgern haben. Er galt in einem früheren Verfahren als Verdachtsfall.

Wie Sebastian Buß von der Staatsanwaltschaft Bonn mitteilte, wurde Beweismaterial sichergestellt, das nun ausgewertet werde. Im Mittelpunkt des Interesses der Beamten habe auch die Kamera gestanden, mit der einer der Tatverdächtigen den Vorfall in Troisdorf gefilmt hatte. Zu etwaigen Festnahmen machte Buß zunächst keine Angaben.

