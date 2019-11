Verkehr in Bonn : Stadt gibt Godesberger Tunnel wieder frei

Godesberger Tunnel ist nach einem Jahr Baustelle wieder frei gegeben. Foto: Barbara Frommann

BONN Das Tiefbauamt hat eine neue Lüftungstechnik für rund acht Millionen Euro einbauen lassen. Bei möglichen Bränden sorgen garagengroße Schächte für mehr Sicherheit.

Mehr als ein Jahr haben die Bauarbeiten im Bad Godesberger Tunnel gedauert. Voraussichtlich am Samstagvormittag können die Autofahrer wieder alle Röhren in beide Richtungen nutzen. Das städtische Tiefbauamt hat den Anforderungen am heutigen Brandschutzstandard Rechnung getragen und die Sicherheitstechnik entsprechend saniert. Das war mit zeitweise großen Einschränkungen für den Autoverkehr verbunden, wie Tiefbauamtsleiter Peter Esch einräumt.

Dennoch ist der Ingenieur zufrieden: „Wir sind mit den Arbeiten voll im Zeit- und Kostenplan geblieben“, sagt er stolz. Der Tunnel, der für rund acht Millionen Euro saniert wurde, könne sogar einige Wochen früher als geplant wieder komplett freigegeben werden, freut sich Esch.

Ab August 2018 wurde zunächst in der rheinseitigen Röhre in Fahrtrichtung Bonn gearbeitet, der Verkehr wurde einspurig im Gegenverkehr durch die zweite Röhre geleitet. Im Juni 2019 wechselte das Tiefbauamt zur bergseitig gelegenen Röhre in Fahrtrichtung Bad Godesberg. Der Verkehr wurde auf der Rheinseite wiederum einspurig im Gegenverkehr geführt. Zuletzt waren noch die Ein- und Ausfahrten aus und in Richtung Heiderhof/Muffendorf sowie Friesdorf gesperrt. Grund: In diesen Abschnitten mussten noch bis Freitagabend die letzten sogenannten Strahlventilatoren montiert werden. „Wir haben die gesamte Lüftungstechnik den modernen Standards angepasst“, erklärt Esch.

Besserer Schutz vor Feuer im Tunnel

Das neue System sei in der Lage, punktuell auf Brände zu reagieren und den Tunnel genau dort, wo das Feuer ausbricht, schnell zu entrauchen. Heißt: Der Rauch kann sich nicht mehr im ganzen Tunnel ausbreiten, sondern entweicht über normalerweise mit Jalousien verschlossenen Öffnungen in der Decke, die so groß wie Garagentore sind. Pro Röhre gibt es 13 derartige Öffnungen. Parallel wird, so erklärt Esch weiter, im ganzen Tunnel Frischluft zugeführt. Überarbeitet wurde zudem die komplette Fluchtwegbeschilderung. Die neue Lüftungstechnik wurde nach verheerenden Bränden unter anderem in Alpen-Tunneln entwickelt, so Esch. „Das heißt nicht, dass der Bad Godesberger Tunnel vorher unsicher war“, versichert der Tiefbauamtsleiter. „Wir sind heute nur klüger als damals und haben die Sicherheit noch einmal erhöhen können.“