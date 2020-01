Verdächtige Koffer : Polizei sperrt erneut Bonner Hauptbahnhof

Bonn Die Polizei ist am Mittwochmittag erneut mit einem Großaufgebot am Bonner Hauptbahnhof im Einsatz. Nach den zwei Bombendrohungen der vergangenen Tage wurden nun herrenlose Koffer gefunden.

Die Polizei ist erneut am Bonner Hauptbahnhof im Einsatz. Nachdem erst am Dienstagabend eine erneute Bombendrohung für eine Sperrung des Bahnhofs gesorgt hatte, wurden am Mittwoch gegen 11.40 Uhr zwei herrenlose Koffer vor dem Reisezentrum an Gleis 1 entdeckt. Um 13 Uhr sperrte die Bundespolizei den Bahnhof komplett ab. Nach GA-Informationen hatten zuvor weder ein Spürhund noch Sprengstoffexperten eine Gefahr ausschließen können. Einen Drohanruf gab es nach ersten Informationen nicht.