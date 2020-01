Konzert auf dem KunstRasen : Kommen My Chemical Romance nach Bonn?

My Chemical Romance bei einem Auftritt im Jahr 2011. Foto: picture alliance / dpa/Steve C. Mitchell

Bonn Ist der Bonner KunstRasen im Sommer 2020 um einen bekannten Act reicher? Mehrere Plakate in der Bonner Innenstadt kündigen die Rocker von My Chemical Romance an. Ein Fehler oder eine verfrühte Ankündigung?

Sting, Melissa Etheridge oder auch Lionel Richie: Viele Acts für die diesjährige KunstRasen-Saison in der Bonner Rheinaue wurden bereits bestätigt, sind zum Teil auch schon ausverkauft. In die illustre Runde dieser Künstler könnte sich bald auch My Chemical Romance (“Welcome to the Black Parade“) gesellen.

Schenkt man mehreren Plakaten Glauben, die in der Bonner Innenstadt und in Beuel an Bus- und Bahnhaltestellen hängen, so kommt die Rock-Band, die erst im Dezember vergangenen Jahres nach ihrer Trennung im Jahr 2013 ein Comeback feierte, am 6. Juli nach Bonn. Allein auf Twitter und Instagram finden sich gleich mehrere aktuelle Fotos von verschiedenen Orten in Bonn, auf denen die Plakate mit der Gesamtübersicht der Kunstrasen-Termine für 2020 zu sehen sind. Darauf eben auch der 6. Juli. Dahinter: My Chemical Romance

Was auf dem Plakat eindeutig klingt, wollte der Veranstalter auf Anfrage noch nicht bestätigen, das Plakat sei ein Fehler. Auch die Musiker selbst haben bislang nichts zu einem Konzert in Bonn veröffentlicht. Heißt für alle Fans: Abwarten, ob das Plakat voreifrig oder gar fälschlicherweise aufgehangen wurde, oder ob in Kürze doch noch eine offizielle Bestätigung kommt.