Einziges Deutschlandkonzert beim KunstRasen : Konzert von My Chemical Romance in Bonn bereits ausverkauft

Das Konzert der Band My Chemical Romance ist ausverkauft. Foto: picture alliance / dpa/Steve C. Mitchell

Bonn Kaum war der Kartenvorverkauf gestartet, waren die Karten wenige Stunden später bereits ausverkauft. Das vermeldete der Veranstalter für das Konzert der Rockband My Chemical Romance auf dem KunstRasen. Das Konzert reiht sich ein in eine illustre Runde hochkarätiger Auftritte in Bonn.

Fans hatten die Gerüchte darum bereits im Vorfeld elektrisiert, dann kam vor etwas mehr als einer Woche die Bestätigung: Die US-amerikanische Rockband My Chemical Romance gibt ihr einziges Deutschlandkonzert am 6. Juli in Bonn. Nachdem am Freitagmorgen der Vorverkauf startete, ist das Konzert auf dem KunstRasen allerdings bereits ausverkauft. Das teilte der Veranstalter am Freitagabend mit.

Damit gesellt sich My Chemical Romance in eine illustre Runde: Sting, Melissa Etheridge oder auch Lionel Richie - Viele Acts für die diesjährige KunstRasen-Saison in der Bonner Rheinaue wurden bereits bestätigt, sind zum Teil auch schon ausverkauft.

Im Vorfeld hatten Plakate den Auftritt der Band angekündigt und die Gerüchte um ein Gastspiel in Bonn genährt. Der Veranstalter hatte zunächst von einem Fehler gesprochen, den Auftritt einige Tage später aber bestätigt.