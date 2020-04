„Cherry Blossom“ : Musiker nehmen Song über die Bonner Kirschblüte auf

Auszug aus dem Songtext

The world is upside down.

It is more important than ever not to lose sight of beautiful things in life.

Nature doesn‘t stop showing us that life goes on.

Let us enjoy the cherry blossoms without visit.

You can get the right song for it here.

So let your heart and spirit fly...

Deutsche Übersetzung:

Die Welt steht Kopf.

Es ist wichtiger denn je, nicht die schönen Dinge des Lebens aus den Augen zu verlieren.

Die Natur hört nicht auf, uns zu zeigen, dass das Leben weitergeht.

Lasst uns die Kirschblüten ohne Besuch genießen.

Das richtige Lied dafür bekommst Du hier.

Lass also dein Herz und Deinen Geist fliegen...