Mundart zur Zeit von Ludwig van Beethoven : Was Madame auf Trottewar bedeutet

Bonn In unserer Kolumne erklären wir Mundart-Begriffe aus der Zeit Ludwig van Beethovens. Diesmal geht es um die bönnsche Formulierung „Madame auf Trottewar“.

Madamm v: Beethoven“ wurde Ludwigs Mutter in Bonn genannt. Jedenfalls bezeichnet Gottfried Fischer sie so, ein 1780 geborener Bonner, in dessen Elternhaus an der Rheingasse die Familie Beethoven lange Zeit wohnte. Gottfried Fischer musste es also wissen.