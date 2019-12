Morsche Spielgeräte : Stadt Bonn baut Spielplatz an der Thuarstraße ab

Stella (9, von links), Lena (8), Lilli (10) und Nick (9) haben alle auf dem Spielplatz an der Thuarstraße von Geburt an gespielt. Jetzt stehen sie nur noch auf einer matschigen Wiese, weil die Geräte von der Stadt abgebaut wurden. Foto: Niklas Schröder

Bonn Vor wenigen Monaten war der Spielplatz an der Thuarstraße in der Bonner Nordstadt noch Treffpunkt für die Kinder der Nachbarschaft. Jetzt gibt es dort nur noch eine matschige Wiese, weil die morschen Spielgeräte abgebaut werden mussten. Doch es könnte Besserung eintreten.

Auf der Spielwiese zwischen den Häuserreihen an der Thuarstraße 2 bis 12 stehen die neunjährige Stella und ihre acht Jahre alter Freund Fabio. „Schade, dass der Spielplatz weg ist, wir haben ihn sehr gemocht“, sagt Stella. „Jetzt versinke ich hier in der Erde“, erzählt das Mädchen und zeigt auf ihre dreckigen Schuhe.

„Ich wohne schon mein ganzes Leben hier in der Straße und der Spielplatz war immer da“, erinnert sich Anwohnerin Heike Gierlich. Das sind immerhin 60 Jahre. In der Zeit habe sich der Spielplatz zwar „stark verändert“, aber er war immer da. „1985 gab es hier noch zwei Sandkästen, eine Rutsche, eine Tischtennisplatte und ein Klettergerüst“, erzählt sie. Nach und nach sei der Spielplatz kleiner geworden, jetzt ist er ganz weg. „Das ist ein Stück Kindheitserinnerung, die weg ist“, sagt Gierlich.

Keine alternative Spielmöglichkeit im Viertel

Nachbarin Patricia Wehmeyer-Lenz pflichtet ihr bei: „Mit dem Spielplatz ist auch ein Stück Thuarstraße verschwunden“, so die Anwohnerin. „Im Juli ist der Spielplatz plötzlich abgesperrt worden. Seitdem durften die Kinder dort nicht mehr spielen, berichtet sie. „Wir dachten, dass der heruntergekommene Spielplatz endlich neu gemacht wird“, so Wehmeyer-Lenz. Denn: „Wir sind hier eine kinderreiche Siedlung, alleine in den beiden Häuserreihen leben rund 50 Kinder“, berichten die beiden Mütter. „Wo sollen die denn alle spielen? Die anderen Spielplätze in der Straße sind entweder überfüllt oder nicht kinderfreundlich.“ Die neue Spielwiese betrachten die Anwohnerinnen jedenfalls als die falsche Lösung. „Wir brauchen hier einen neuen Spielplatz, um den Bedarf zu decken und keine Wiese“, fordern sie.