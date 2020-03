Mann erliegt schweren Verletzung : Mordkommission ermittelt wegen Tötungsdelikt in Beuel

Mordkommission ermittelt wegen Tötungsdelikt in Beuel

In Beuel ermittelt eine Mordkommission nach einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Mittwoch. (Symbolfoto). Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In Beuel ist am Dienstagabend ein Mann angegriffen und getötet worden. Eine Mordkommission ermittelt.

Am Dienstagabend ist ein Mann in der Schevastesstraße in Beuel angegriffen und getötet worden. Wie die Polizei auf GA-Anfrage mitteilte, hatte es zuvor eine Auseinandersetzung gegeben. Laut Polizeiangaben alarmierten Nachbarn die Polizei, nachdem sie gegen 17.35 Uhr Hilferufe und Geräusche aus einer Wohnung des Hauses gehört hatten.