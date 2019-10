Möglicherweise in Bonn : Polizei sucht nach vermisster 13-Jährigen

Mönchengladbach/Bonn Die Polizei sucht nach einer 13-Jährigen, die aus einer Jugendeinrichtung aus Mönchengladbach verschwunden ist. Zuletzt lebte die Jugendliche in Bonn. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die 13-Jährige etwas antun will, bittet die Polizei um Mithilfe.

Aus einer Jugendeinrichtung in Mönchengladbach ist seit dem 9. Oktober ein 13-jähriges Mädchen verschwunden. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die Jugendliche etwas antun will, sucht die Polizei mit einem Foto und mit Hilfe der Öffentlichkeit nach der 13-Jährigen. „In den sozialen Medien hat sie sich vor zwei Tagen bedankt und verabschiedet“, so die Polizei in ihrer Mitteilung.