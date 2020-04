Ein Hallenbad pro Stadtbezirk : Mit diesem Konzept will Bonn die Bäderfrage beenden

Das Hallenbad in der Bonner Altstadt, das Frankenbad (Archivfoto). Foto: Volker Lannert/VOLKER LANNERT

Mit einem Rundumschlag will die Stadtverwaltung den Stillstand in der Bonner Bäderfrage beenden. Am Mittwoch stellten Oberbürgermeister Ashok Sridharan und die zuständigen Fachleute einen Zehn-Jahres-Plan vor, mit dem sie in den kommenden Wochen bei der Politik um Unterstützung werben möchte. Kern des Konzeptes ist das Ziel, in jedem der vier Stadtbezirke ein Hallenbad zu betreiben. Alle Freibäder sollen an ihren heutigen Standorten erhalten bleiben.

Für den Stadtbezirk Bonn stehen nun zwei Alternativen im Raum: Die Erweiterung des Römerbades um ein Wettkampf-Schwimmbad und die Generalsanierung des Frankenbades. Das Kurfürstenbad in Bad Godesberg soll abgerissen und in moderner Form neu gebaut werden. Für den Stadtbezirk Hardtberg soll die bereits beschlossene Sanierung des Hardtbergbades und der Anbau eines Lehrschwimmbeckens um die Schaffung eines Familienbereichs mit Gastronomie ergänzt werden. Für Beuel schwebt der Verwaltung der Abriss der "Beueler Bütt" vor, an deren Stelle Sozialwohnung entstehen sollen. Geschwommen werden soll dann im Ennertbad, das zu einem ganzjährig geöffneten Kombibad mit Frei- und Hallenbad ausgebaut werden soll.