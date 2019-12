Tollitäten können sich anmelden : Mit dem GA im Haus des Karnevals feiern

Bonn Tollitäten aus Bonn und der Region können sich ab sofort für den Karnevalsempfang im Haus des Bonner Karnevals anmelden.

Nach der erfolgreichen Premiere in diesem Jahr wird der General-Anzeiger auch in der Session 2020 wieder einen großen Tollitäten-Empfang im Haus des Bonner Karnevals ausrichten. Am Freitag, 24. Januar, treffen sich alle Prinzenpaare und Dreigestirne aus dem Verbreitungsgebiet ab 17.30 Uhr in der Hofburg des Festausschusses Bonner Karneval in Bonn-Tannenbusch, Hohe Straße 81. Die Prinzenpaare aus Bonn, Richard I. und Bonna Katharina III., und aus Bad Godesberg, Thomas II. und Godesia Dorothée, Beuels Wäscherprinzessin Romina I. und Liküra-Prinzessin Carina I. haben bereits ihr Kommen zugesagt.