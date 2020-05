Ermekeilkaserne in Bonn : Mit Corona infizierte Mutter: Neugeborenes negativ getestet

Ermekeilkaserne in Bonn

Bonn Nachdem eine Flüchtlingsfrau aus der Ermekeilkaserne, die positiv auf Coronavirus getestet worden war, ein Kind bekommen hat, konnte das Sankt-Marien-Hospital nun Entwarnung geben: Coronatests beim Baby und auch bei den betreuenden Hospital-Mitarbeitern fielen negativ aus.

Aufgrund der GA-Berichterstattung über die junge Flüchtlingsfrau aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der früheren Ermekeilkaserne, die am vorigen Samstag im Sankt-Marien-Hospital (GFO-Kliniken) ein Kind geboren hat, hat sich jetzt die Daniela Kreuzberg, Kaufmännische Direktorin des Hospitals, zu Wort gemeldet.

Die junge Mutter war, wie berichtet, im Krankenhaus positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Inzwischen liege auch das Testergebnis für die ärztliche Mitarbeiterin vor, die die schwangere Frau im Kreißsaal vom Rettungsdienst in Empfang genommen hat. Sie sei Covid-negativ getestet worden. Das neugeborene Kind ebenfalls, so Kreuzberg. "Das zeigt, dass die Versorgung der schwangeren Frau und ihres neugeborenen Kindes sowie die ergriffenen Schutzmaßnahmen bei uns im Hause sehr gut funktioniert haben", betonte Kreuzberg.

Obwohl die werdende Mutter in der Flüchtlingsunterkunft zunächst negativ getestet worden sei, wurde sie im Marienhospital als Risikopatienten eingestuft. Denn das Hospital und die anderen Bonner Geburtskliniken befänden sich in engem Austausch mit dem Gesundheitsamt. Man wisse, dass es in der Flüchtlingsunterkunft zu vermehrten Infektionen mit dem Corona-Virus gekommen sei. "Daher waren wir auf die Situation gut vorbereitet."