Opfergruppe erhebt Vorwürfe : Kritik an Ako-Leitung zehn Jahre nach Missbrauchsfällen

Bonn Im Januar 2010 wurden Missbrauchsfälle am Aloisiuskolleg (Ako) in Bad Godesberg öffentlich. Zehn Jahre später gibt es geteilte Meinungen zur Aufarbeitung. Die Opfergruppe Eckiger Tisch kritisiert die Ako-Leitung.

Am 8. Februar 2010 trat Pater Theo Schneider als Rektor zurück, „um den Weg für die Aufklärung frei zu machen.“ Anfang 2011 ermittelte die Zinsmeister-Kommission zu Machtmissbrauch am Ako insgesamt 58 Opfer und direkte Zeugen besonders aus den 1970er bis 1990er Jahren. Haupttäter mehrerer Jahrzehnte sei ein vormaliger Internats- und Schulleiter gewesen. Er verstarb im Sommer 2010. Von Mitte 2011 bis 2017 war Pater Johannes Siebner Ako-Rektor. 2013 ließ er die Bintig-Kommission zahlreiche weitere mutmaßliche Fälle ermitteln. ham

Und über den neuen Präventionsleitfaden sei man im Austausch mit allen Schülern und Eltern, erläutern Schulleiter Walter Odekerken, Internatsleiter Torsten Liebscher und die Kinderschutzbeauftragte Annalena Scholz im Detail. „Die Grundsätze, die Persönlichkeit der Schüler zu stärken, Grenzen zu achten und keine Gewalt zu dulden, sind fest in unserem pädagogischen Alltag installiert“, sagt Pater Löwenstein. Wobei der Rektor, der seit 2017 im Amt ist, zugibt, dass dem Kolleg in den letzten zehn Jahren dann doch „verletzende Fehler im Umgang mit Opfern“ unterlaufen seien.

„Ako leistet keine umfassende Aufarbeitung“

Rektor Pater Löwenstein sagt: „Für die heutigen Schüler brauchen wir Einnahmen aus Immobilien, die nicht mehr selbst genutzt werden, auch wenn für manche, die auf der Stella Gewalt erlebt haben, es schwer erträglich ist, wenn in demselben Haus Feste gefeiert werden.“ Weitere Ziele seien jedoch, erneut in den Dialog zu kommen, sagt Pater Löwenstein, und endlich einen „Erinnerungsort an Gewalttaten durch Jesuiten und Mitarbeiter“ auf dem Ako-Gelände zu installieren, benennen es Schnitzler und Brüser. „Dieser Ort sollte aber nicht nur ein rückwärtsgewandtes Denkmal sein, sondern im Kolleg in ein pädagogisches Konzept eingebettet werden“, wünscht sich der Rektor.