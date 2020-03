Bürger sollen Verstöße melden : Missachtung der Corona-Regeln kostet in Bonn bis zu 5000 Euro

Stadtdirektor Wolfgang Fuchs leitet seit dreieinhalb Wochen den Bonner Krisenstab. Foto: Barbara Frommann

Bonn Bonns Stadtdirektor Wolfgang Fuchs droht mit hohen Bußgeldern bei Verstößen gegen die Corona-Verhaltensregeln. Er ermuntert die Bonner zudem, Verstöße gegen Corona-Auflagen telefonisch zu melden.

Nach Oberbürgermeister Ashok Sridharan hat auch Stadtdirektor Wolfgang Fuchs hartes Durchgreifen bei Verstößen gegen das Kontaktverbot in der Corona-Krise angekündigt. „Wenn wir jetzt noch jemanden erwischen, verhängen wir das höchste Bußgeld, das im konkreten Einzelfall möglich ist“, erklärt Fuchs, der den städtischen Krisenstab leitet. Das sind bis zu 5000, im Wiederholungsfall bis zu 25.000 Euro.

Seit Sonntagabend dürfen nur noch höchstens zwei Personen gemeinsam in der Öffentlichkeit unterwegs sein – es sei denn, es handelt sich um enge Familienmitglieder oder Wohngemeinschaften. Seitdem gebe es auch deutlich weniger Verstöße als am Wochenende, berichtet Fuchs. Da hatte der Ordnungsdienst zwölf Wirte und 15 Geschäftsinhaber belehren müssen, die sich nicht an die Schließungsverfügung gehalten hatten.

Der Bonner Krisenstab Sitzungen drei Mal in der Woche im Stadthaus Wolfgang Fuchs leitet den Krisenstab, den die Stadt gebildet hat, als der erste Corona-Fall in Bonn am 28. Februar bestätigt war. Er tagt montags, mittwochs und freitags jeweils ab 9 Uhr für etwa zwei Stunden in einem Sitzungssaal des Stadthauses. Die Runde variiert je nach Situation: Regelmäßig dabei sind die Beigeordneten Carolin Krause (Soziales), Margarete Heidler (Finanzen) und Helmut Wiesner (Planung), außerdem Stadtsprecherin Monika Hörig und die Leitungen der Ämter für Gesundheit, Soziales, Jugend, Schule, interne Organisation und der Bürgerdienste. Die Polizei schickt einen Verbindungsmann in den Krisenstab, die Universitätskliniken den Hygiene-Experten Martin Exner, die Stadtwerke ihre Bus-und-Bahn-Chefin Anja Wenmakers. Im Krisenstab fallen Beschlüsse wie die geplante Komplettschließung der Bonner Hotels. Im Moment werde überlegt, ob ein zweites Diagnostikzentrum nötig ist, berichtet Fuchs. Eine erste Anlaufstelle, in der Abstriche bei Corona-Verdachtsfällen genommen werden, hatte die Stadt an der Gotenstraße eingerichtet. Oberbürgermeister Sridharan nehme an den Sitzungen teil, so Fuchs. Obwohl der OB den Krisenstab nicht leite, liege die politische Gesamtverantwortung bei Sridharan. „Alle weitreichenden Entscheidungen werden ihm vorgelegt.“ bau

„Diese Leute haben komplett unverantwortlich gehandelt“, tadelt der Stadtdirektor. Man müsse sich doch nur die Corona-Sterblichkeitsrate in Italien und Spanien anschauen, um zu begreifen, welche „horrenden Zahlen“ auch in Deutschland drohen könnten. Trotzdem registrierte die Stadt bis Mittwoch 26 Fälle, davon 25 Personen in unerlaubt großen Gruppen und ein Shisha-Bar-Betreiber, der 4000 Euro zahlen muss. „Der weit überwiegende Teil der Bürger hat den Ernst der Situation aber verstanden“, sagt Fuchs.

Der Ordnungsdienst, der mit Vier-Mann-Streifen unterwegs sei, habe im Moment rund 44 Leute in zwei Schichten im Einsatz. Falls nötig, würden Verwaltungsmitarbeiter aus anderen Ämtern zur Verstärkung herangezogen. Komme es draußen zu handfesten Konflikten mit Unbelehrbaren, werde die Polizei alarmiert.

Der Stadtdirektor ermuntert die Bonner, Verstöße gegen Corona-Auflagen zu melden. „Niemand sollte sich scheuen, uns anzurufen, denn es geht um die Gesundheit aller.“ Nutzen sollten die Bürger am besten die Hotline des Ordnungsdienstes (0228/77-3333). Bislang sind 146 Hinweise eingegangen. So habe ein Nachbar in einer Wohnung laute Musik und viele Stimmen gehört und das Ordnungsamt alarmiert, schildert Fuchs. Die Beamten hätten die Geburtstagsfeier mit rund 20 Gästen beendet. Eine Rechtsgrundlage gibt es dafür noch nicht. Die Landesregierung rät von Festen in Privaträumen lediglich ab. „Wir appellieren dringend, private Partys zu unterlassen“, warnt Fuchs. „Stellt sich in den nächsten Tagen heraus, dass auf diesen Appell nicht reagiert wird, werden wir uns mit dem Ministerium in Verbindung setzen und darum bitten, hierzu eine konkrete Regelung zu verfügen.“

Unter Hochdruck steht seit Wochen das Gesundheitsamt (73 Stellen). Etwa 20 Ärzte sind im Amt beschäftigt, einige davon in Teilzeit. Dem Aufruf an Mediziner im Ruhestand, sich als Helfer für die Corona-Hotline zu melden, sind laut Stadt 15 Personen gefolgt. Wegen der steigenden Fallzahlen sei es nicht mehr realistisch, bei jeder bestätigten Infektion alle Kontaktpersonen zu ermitteln, so Fuchs. Das Gesundheitsamt versuche es trotzdem. Bislang würden 15 Mitarbeiter aus anderen Verwaltungsbereichen das Amt verstärken. Sie übernähmen zum Beispiel die täglichen Anrufe bei Bonnern, die sich in Quarantäne befinden – am Mittwoch waren das 550.