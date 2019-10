Weitere Behörden möglich : Ministerienstandort in Duisdorf soll ausgebaut werden

Ministerienstandort in Duisdorf soll ausgebaut werden

Bonn Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung beabsichtigt, den Ministerienstandort Rochusstraße in Duisdorf weiter auszubauen. Demnach könnten dort auch weitere Ministerien angesiedelt werden.

Das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) wollen den Ministerienstandort Rochusstraße in Duisdorf ausbauen. Am Standort in Duisdorf sind unter anderem die Bonner Bundesdienststellen des Gesundheitsministeriums, des Arbeitsministeriums und des Landwirtschaftsministeriums untergebracht.