Wahlkampfjahr 2020 : Linkspartei will Autos aus Bonn verdrängen

Bonn Michael Faber will im September für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren. Beim Neujahrsempfang der Linkspartei schlug er erste Pflöcke ein.

Die Linke will Autos aus den Bonner Innenstadtlagen verdrängen. Zu diesem Ziel hat sich der Fraktionsvorsitzende Michael Faber am Dienstagabend beim Neujahrsempfang seiner Partei im Opernhaus bekannt. Es gehe darum, die Stadt lebenswerter und die Luft sauberer zu machen, betonte Faber, der im September für das Amt des Oberbürgermeisters kandidieren will. Seine Fraktion sei dafür, in den Innenstadtbezirken flächendeckend Tempo 30 einzuführen und die Parkgebühren deutlich zu erhöhen. Die Einnahmen solle die Stadt in einen besseren und preiswerteren Nahverkehr investieren. Faber plädierte dafür, auf allen zweispurigen Innenstadttrassen Umweltspuren einzuführen. Die dürfen nur Busse und Fahrräder benutzen.