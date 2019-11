Nach Attacke in Bonn : Polizei prüft Videoüberwachung am Bertha-von-Suttner-Platz

Foto: Matthias Kehrein Am Bertha-von-Suttner-Platz kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen.

Bonn Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung am Bertha-von-Suttner-Platz am Donnerstagabend ist das 20-jährige Opfer vernehmungsfähig. Die Bonner Polizei überprüft nun, ob eine Videoüberwachung eingerichtet werden kann.

Der 20-Jährige, der am späten Donnerstagabend bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen mehreren jungen Männern im Alter von 16 bis 20 Jahren am Bertha-von-Suttner-Platz mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden war, muss nicht mehr intensivmedizinisch betreut werden. Der Mann sollte, so bestätigte die Staatsanwaltschaft dem GA, am Montag vernommen werden.

Ob es dazu auch gekommen ist, das konnte Robin Faßbender, ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bonn, bis zum späten Abend nicht sagen. Er betonte, dass die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstechnischen Gründen vorerst ohnehin keine Angaben zu den Aussagen des Opfers machen werde.

Bei der Auseinandersetzung waren, wie berichtet, zudem zwei weitere Männer, 16 und 19 Jahre alt, schwer verletzt und ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Wie die Polizei bereits am Sonntag mitgeteilt hatte, soll der 20-Jährige von einem 16-Jährigen niedergestochen worden sein. Der 16-Jährige wurde inzwischen festgenommen und auf Antrag der Bonner Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen des Verdachts des versuchten Totschlags gegen ihn. Der Jugendliche wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bonner Polizei hat weitere Tatverdächtige entlassen

Zwei weitere Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren sind inzwischen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden. Die Ermittlungen gegen die beiden Verdächtigen dauern laut Polizei allerdings weiter an. Bei den an der Auseinandersetzung Beteiligten soll es sich, so erfuhr der GA aus Ermittlerkreisen, um aus Bonn stammende Jugendliche und Männer mit Migrationshintergrund handeln.

Der Bertha-von-Suttner-Platz und seine nähere Umgebung tauchen bei den Polizeimeldungen über gewalttätige Auseinandersetzungen immer wieder als Tatort auf, wie ein Blick ins GA-Archiv zeigt. Einige Beispiele: Zuletzt hatte dort ein 57-jähriger Obdachloser eine 71-jährige Passantin und deren Begleiter angespuckt, geschubst und getreten. Davor waren ein Mann und eine Frau vor einem Schnellrestaurant in einen heftigen Streit geraten. Die Frau hatte wenig später den Mann am Bertha-von-Suttner-Platz mit ihrem Wagen angefahren und ihn dabei lebensgefährlich verletzt. Im Juli hatten zwei Unbekannte in dem Bereich einen 23-Jährigen mit einem Messer bedroht. Im vorigen Jahr war ein 37-Jähriger ebenfalls vor einem Schnellrestaurant dort niedergestochen worden. Des Weiteren hatten Unbekannte eines Abends gezielt auf die vollbesetzte Terrasse einer Shisha-Bar an der Oxfordstraße geschossen. Dabei wurde eine 23-Jährige durch eine Kugel im Bein getroffen. Im Sommer 2016 berichtete der GA über eine Massenschlägerei vor einer Nachtbar am Bertha-von-Suttner-Platz, die am frühen Morgen zu einem Großaufgebot der Polizei führte.

Wie Polizeisprecher Frank Piontek auf GA-Nachfrage bestätigte, hat die Polizei den Bertha-von-Suttner-Platz schon viele Jahre lang „als einen in den Abend- und Nachtstunden mit am stärksten frequentierten Ort in Bonn“ fest im Blick. Zum einen befänden sich dort einschlägige Lokale wie Shisha-Bars und Spielhallen, zudem sei der Bertha-von-Suttner-Platz ein Verkehrsknotenpunkt und von daher seit Jahren, wenn nicht bereits seit Jahrzehnten, ein beliebter Treffpunkt für Personen und Gruppen aller Art, wie Piontek betonte. Auf die Frage, ob die Polizei aufgrund der Vielzahl von Vorfällen in dem Bereich prüfe, dort womöglich eine Videoüberwachung einzurichten, sagte er, die Polizei Bonn beabsichtige, zwei Videoanlagen zur Überwachung von sogenannten Gefährdungsbereichen anzuschaffen.