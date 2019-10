Bilanz zu Messerangriffen : Polizei erfasst 90 Einsätze mit Stichwaffen in Bonn

Die Bonner Polizei wird immer wieder zu Einsätzen gerufen, bei denen Messer im Spiel sind. So auch im Januar, wo es in der Innenstadt zu einer Auseinandersetzung gekommen war, bei der eine Person verletzt wurde.

Bonn Von Januar bis Juni erfasste die Bonner Polizei 90 Einsätze, in denen Stichwaffen zum Einsatz kamen. Der Eindruck der Einsatzkräfte ist, dass die Zahl der Messerangriffe gestiegen ist.

90 Fälle, in denen Stichwaffen eine Rolle spielten, erfasste die Bonner Polizei in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Bonner Stadtgebiet, Bad Honnef, Königswinter und dem linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. 26 Mal waren dabei Messer im Einsatz, die unter das Waffenschutzgesetz fallen, so Polizeisprecher Simon Rott. Das ist dann gegeben, wenn sie zum Beispiel eine geschliffene oder eine feststehende Klinge haben. In 60 Fällen wird das Tatmittel als „sonstiges Messer“ geführt, viermal wurde es als „sonstige Stichwaffe“ erfasst. Das können laut Rott Schraubenzieher oder Stoßdegen sein.

Seit dem Jahreswechsel werden Messerangriffe in der Kriminalstatistik der Behörden in NRW gesondert erfasst. Die Erhebung wurde gestartet, „weil wir das Gefühl haben, dass es mehr geworden ist. Nicht nur, wenn Messer eingesetzt, sondern auch, wenn sie mitgeführt werden“, so Wolfgang Beus, Sprecher im NRW-Innenministerium. Udo Schott, Vorsitzender der Bonner Gewerkschaft der Polizei, teilt diese Einschätzung. Er verweist auf eine Lücke in der Ausrüstung: Mit dem so genannten Einsatzmehrzweckstock kämen die Beamten den Tätern zu nah, Pfefferspray funktioniere nicht immer und die Schusswaffe sei nur das allerletzte Mittel. Die Forderung der GdP: Taser, Distanz-Elektroimpulswaffen, sollten auch im Wach- und Wechseldienst eingesetzt werden.