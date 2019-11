Studieren in Bonn : Widerstand gegen Pläne zum Neubau der Mensa Nassestraße

So soll sie aussehen, die neue Mensa an der Nassestraße: Am rechten Bildrand verläuft die Kaiserstraße, links parallel dazu die Lennéstraße. Foto: Barbara Frommann

Bonn Die Stadt und das Bonner Studierendenwerk informieren über die Pläne für einen Neubau der Mensa Nassestraße. Anwohner lehnen die Bebauung in der geplanten Form ab. Während der Bauzeit könnte die Mensa auf den Hofgarten ziehen.

Sie befürchten, dass die zweigeschossige Tiefbauplanung (bislang rund zehn Meter unter Erdniveau) für rund 60 Stellplätze so tief ins Erdreich erfolgen würde, dass ein Eingriff in den Grundwasserspiegel unumgänglich sein wird und die Gefahr bestünde, dass die Keller der Anwohner mit Wasser voll liefen sowie Flora und Fauna zerstört würden. Die Begrünung über einer Tiefgarage sei nicht gleichwertig mit der bisherigen. Spiecker fügt an, die Bebauung halte die Initiative für zu massiv mit Blick auf die umliegenden Gründerzeithäuser. Für Autoparkplätze, die Kfz-Verkehre anziehen, sei gesorgt, auf der Strecke blieben ausreichend Abstellflächen für Räder. Spiecker: „Viele Anwohner geben sich in der Südstadt große Mühe, ihre Häuser zu sanieren.“ Mit dem Ausrufen des Klimanotstands durch den Stadtrat kann die Initiative den Neubau nicht in Einklang bringen, auch weil die in den 2000er Jahren sanierten Studentenwohnungen zur Kaiser- und Lennéstraße mit abgerissen werden sollen.Den grundsätzlichen Zielen der Planung hat der Planungsausschuss 2018 zugestimmt. Da der Neubau nach Entwürfen des Berliner Büros Baumschlager Eberle Architekten in Teilen außerhalb des bisherigen Grundrisses entstünde und durch andere Dachformen massiver würde, sei eine Änderung des Bebauungsplans unumgänglich, teilte die Stadt mit. Das Studierendenwerk betont, in Summe solle nicht mehr Grundfläche bebaut werden. „Wir haben uns für einen Neubau entschieden, auch weil eine Modernisierung sowohl für die Stadt als auch für die Universität wichtig ist“, erklärten die stellvertretende Geschäftsführerin des Werks, Sarah Cziudaj, und Sprecher Robert Anders. Die Geschichte der Liegenschaft reiche bis ins Jahr 1924 zurück. 1949 habe die Mensa eröffnet, aus den 50er Jahren stammten die Wohnheime. Man habe bereits versucht, in einem „transparenten Verfahren“ Anwohner einzubinden, betonte Stadtplaner Ralf Thielecke, der mit der Umsetzung beauftragt ist. Die Initiative wiederum sagte, sie hätte bislang nicht das Gefühl, einen Einfluss auf die Planung gehabt zu haben.