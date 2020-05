Autobahn in Richtung Koblenz vollgesperrt : Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A565 in Bonn

Mehrere Verletzte nach Unfall auf der A565 in Bonn

Autobahn in Richtung Koblenz vollgesperrt

Auf der A565 hat sich am Dienstag ein Verkehrsunfall ereignet. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Auf der A565 hat sich am Dienstag ein Unfall ereignet. Ein Auto und ein Lastwagen sind dort kollidiert. Autofahrer müssen mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen rechnen, die Autobahn ist gesperrt.

Ein schwerer Unfall hat sich am Dienstagnachmittag auf der A565 in Bonn ereignet. Wie die Feuerwehr mitteilte, ist dort auf Höhe von Bonn-Tannenbusch in Fahrtrichtung Koblenz ein Auto mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr sind dabei fünf Menschen verletzt worden, darunter zwei Kinder.