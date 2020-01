Langer Rückstau auf der A565 : Mehrere Pkw sind auf Höhe „Endenicher Ei“ kollidiert

Foto: dpa/Friso Gentsch

Bonn Am Morgen sind auf der A565 Höhe „Endenicher Ei“ von Meckenheim in Richtung Bonn mehrere Fahrzeuge miteinander kollidiert. Der Verkehr staut sich aktuell bis in den Kottenforst.

Am morgen kurz nach 6.30 Uhr ist es auf der A565 in Höhe vom „Endenicher Ei“ zu einem größeren Verkehrsunfall, in dem laut Polizeiangaben fünf Pkw verwickelt waren. Verletzte gab es nach jetzigem Stand keine.

Die Überholspur ist aktuell noch blockiert. Der Verkehr staut sich daher aufgrund des Unfalls über mehrere Kilometer bis in den Kottenforst zurück.