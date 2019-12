Prozess in Bonn : Meckenheimer nach Tötung seiner 90-jährigen Mutter verurteilt

BONN/MECKENHEIM Vor dem Bonner Landgericht wurde am Donnerstag ein 53-Jähriger wegen Totschlags verurteilt. Der Meckenheimer soll seine 90 Jahre alte Frau erstochen haben. Verlassen hat der Mann das Gericht am Donnerstag trotz des Urteils zunächst auf freiem Fuß.

Betreten hatte der Angeklagte den Gerichtssaal noch in Handschellen – verlassen durfte er ihn zumindest vorläufig als freier Mann. Eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten hat die vierte große Strafkammer am Bonner Landgericht am Donnerstag gegen einen 53-jährigern Mann aus Meckenheim verhängt, der für schuldig befunden wurde, seine pflegebedürftige, 90-jährige Mutter in einem „affektiven Durchbruch“ mit einem Stich ins Herz getötet zu haben.