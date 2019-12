Prozess in Bonn : Meckenheimer gesteht Tötung von pflegebedürftiger Mutter

Prozess in Bonn

Der Angeklagte am ersten Prozesstag im Bonner Gericht. Foto: Ulrike Schödel

BONN/MECKENHEIM Vor dem Bonner Landgericht hat der Prozess gegen einen 56-jährigen Mann aus Meckenheim begonnen. Am ersten Prozesstag zeigte sich der Mann geständig.

Tötungsdelikt in Meckenheim

Tötungsdelikt in Meckenheim : Sohn soll 90-jährige Mutter im Streit erstochen haben

Sie habe alles getan, um ihm eine schöne Kindheit zu ermöglichen, so der Angeklagte, dem schier Unglaubliches vorgeworfen wird: Weil er seine mittlerweile 90-jährige, pflegebedürftige Mutter am 30. Juni dieses Jahres mit einem Küchenmesser erstochen haben soll, muss sich der 56-jährige Lagerist aus Meckenheim seit diesem Donnerstag vor dem Bonner Landgericht wegen Totschlags verantworten.

Vor Gericht gab sich der Sohn geständig: Offenbar hatte er seine Mutter in der Nacht vom 30. Juni auf den 1. Juli mehrfach ins Bad begleitet. Als sie erneut seine Hilfe einforderte, habe er sich dann ein seit Wochen auf dem Fenstersims herumliegendes Küchenmesser gegriffen und es seiner Mutter direkt ins Herz gerammt. Direkt nach der Tat sei er ungläubig in sich zusammengesunken, weil er nicht habe fassen können, was er gerade getan hatte.