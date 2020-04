Erste Bilanz : Bonner halten sich mehrheitlich an die Maskenpflicht

Daumen hoch: In Bonn halten sich viele Menschen an die neuen Regeln und tragen eine Maske. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Wie in ganz NRW ist auch in Bonn am Montag die Maskenpflicht in Kraft getreten, die unter anderem in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften gilt. Die erste Zwischenbilanz von Busfahrern und Geschäftsleuten ist positiv.

Nach einer ersten Umfrage am Montagvormittag zeigten sich Busfahrer und Geschäftsinhaber in der Bonner Innenstadt durchweg zufrieden mit der Umsetzung der Maskenpflicht durch Fahrgäste und Kunden. „Ich hatte noch keinen Fahrgast ohne Maske“, sagte Busfahrer Patrick Greis. Er fährt an diesem Montag die Linie 601 zwischen dem Bonner Hauptbahnhof und der Uniklinik. Zwar seien zwei Fahrgäste ohne Maske eingestiegen, doch wurden diese sofort von anderen Fahrgästen auf die Maskenpflicht hingewiesen. Da beide Masken dabei hatten, setzten sie diese schnell auf und konnten im Bus bleiben. Wer bislang keine Maske besitzt, darf Mund und Nase auch mit einem Schal oder Tuch bedecken.

Grundsätzlich laufen in den Bussen und Bahnen regelmäßig automatische Ansagen, in denen auf die Maskenpflicht hingewiesen wird. Auch kann der Bus- oder Bahnfahrer Fahrgäste ohne Maske direkt per Durchsage ansprechen und auf die Maskenpflicht hinweisen. Wer keine Maske hat, könne nicht mitfahren.

Lesen Sie auch Regelung ab Montag : Corona-Krise: Fragen und Antworten zur Maskenpflicht