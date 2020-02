Am Hauptbahnhof : Mann stürzt in Bonn zwischen Bahnsteigkante und Zug

Bonn Einen großen Schutzengel hatte ein 56-jähriger Bonner am Samstag bei einem Unfall am Hauptbahnhof. Der Mann war neben einem Zug hergelaufen und schließlich gestürzt.

Ein 56 Jahre alter Mann ist am Samstag gegen 12.45 Uhr am Bonner Hauptbahnhof zwischen Bahnsteigkante und einen Zug gestürzt. Wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte, bemerkte der Lokführer den Vorfall umgehend, stoppte seinen Zug und konnte so verhindern, dass der Mann lebensgefährliche Verletzungen erlitt.