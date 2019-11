Mordkommission ermittelt : Mann soll in Bonn auf Polizisten zugefahren sein

Mann soll in Bonn auf Polizisten zugefahren sein

Bonn Nur durch einen Sprung zur Seite konnte ein Beamter der Bonner Polizei am Freitagabend verhindern, dass er von einem Auto erfasst wird. Ein Unbekannter soll seinen Pkw direkt auf den Mann zugesteuert haben. Eine Mordkommission der Polizei ermittelt und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach einem Vorfall am Freitagabend auf der Rabinstraße ermittelt eine Mordkommission der Bonner Polizei. Wie die Ermittler am Montagmittag mitteilten, soll ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Audi gezielt auf einen 29-jährigen Polizisten zugefahren sein. Der Beamte konnte sich in letzter Sekunde durch einen Sprung zur Seite retten, die Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes.