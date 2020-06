Hoher Sachschaden bei Bonner Autohaus : Mann schlägt mit Hammer auf mehrere Porsche ein

Bonn Am Freitagnachmittag nahm die Polizei einen Mann fest, der zuvor mit einem Hammer brachial auf mehrere Porsche eines Autohauses in der Bonner Nordstadt eingeschlagen hatte. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Im Porschezentrum in der Bonner Nordstadt ist es am Freitagnachmittag zu einem Polizeieinsatz gekommen. „Es erreichten uns mehrere Anrufe wegen einer Person, die in dem Porschezentrum mit einem Hammer auf die dort ausgestellten Wagen eingeschlagen hatte“, bestätigt Burkhardt Lau, Erster Polizeihauptkommissar, auf Nachfrage den Vorfall.