SS-Runen und Hakenkreuz : Mann für Tragen von Nazisymbolen in Bonn verurteilt

Mann für Tragen von Nazisymbolen in Bonn verurteilt

Bonn Ein 38-Jähriger ist in Bonn zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden. Er war vor dem Stadthaus mit verfassungsfeindlichen Symbolen auf seinem Rucksack aufgefallen und hatte diese trotz Aufforderung nicht entfernt.

„Jahrzehntelang hat keiner was gesagt“, gab der Mann vor Gericht an. Zwei SS-Runen und ein Hakenkreuz waren gut sichtbar auf dem Stoffrucksack des arbeitslosen Metallbauers zu sehen, als er am 25. Januar dieses Jahres vor dem Bonner Stadthaus von einer Citystreife angesprochen wurde.