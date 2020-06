Betrunkener festgenommen : Mann attackiert und beleidigt Polizisten in Bonn

Mann attackiert und beleidigt Polizisten in Bonn

Am Mittwochmorgen attackierte ein Mann Polizeibeamte. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Karl-Josef Hi/Karl-Josef Hildenbrand

Bonn Die Bonner Polizei hat am Mittwoch einen Betrunkenen festgenommen. Der Mann hatte zuvor Beamten attackiert und beleidigt.

In der Nacht zu Mittwoch hat es gegen zwei Uhr einen Polizeieinsatz im Bereich des Brassertufers in Bonn gegeben. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, informierten mehrere Zeugen die Polizei darüber, dass dort Personen Steine auf Autos werfe.