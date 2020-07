Bonner Hauptbahnhof : Mädchen rettet kleine Schwester vor Sturz auf Gleise

Bonn. Ein Mädchen hat seine kleine Schwester vor dem Sturz auf die Gleise des Bonner Hauptbahnhofs gerettet. Die Mutter hatte kurz nicht aufgepasst.

Schock am Freitagvormittag: Ein Bundespolizist beobachtete im Bonner Hauptbahnhof ein kleines Mädchen, zwei bis drei Jahre alt, das gefährlich nah an der Bahnsteigkante stand. Ihre verantwortungsbewusste ältere Schwester zog die Kleine aus dem Gefahrenbereich, so dass niemand verletzt wurde. Der Beamte, der das vorbildliche Handeln beobachtet hatte, überreichte dem Mädchen als Dankeschön ein Malbuch und sprach intensiv mit der Mutter über die Gefahren an Bahnanlagen.