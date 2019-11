Jubiläum in 2020 : ARD verfilmt Leben von Ludwig van Beethoven

Eine Büste von Beethoven steht im Garten des Beethoven-Hauses. Foto: dpa/Felix Heyder

München/Bonn Unter anderem mit Tobias Moretti in der Rolle als der berühmte Komponist dreht die ARD derzeit einen Film über Ludwig van Beethoven. Auch wenn in Bonn selbst kein Dreh möglich war, soll der Film in die Jubiläumsfeierlichkeiten eingebunden werden.

Als musikalisches Wunderkind, als junger Rebell und als gehörloser und einsamer Mann: Ein Spielfilm will sich dreimal dem Komponisten Ludwig van Beethoven (1770-1827) nähern. „Louis van Beethoven“ soll zum Beethovenjahr 2020 im Ersten gezeigt werden, teilte eine PR-Agentur am Dienstag mit. Derzeit werde in Nordrhein-Westfalen und Tschechien gedreht.

Gedreht wird unter anderem am Schloss Arff nördlich von Köln an der Grenze zu Dormagen, teilte Natascha Liebold, Sprecherin von ARD Degeto, mit. In Bonn selbst sei kein Dreh möglich gewesen, weil es keine Originalschauplätze mehr gebe. Verbindungen zu Bonn gibt es aber dennoch nicht nur inhaltlich. „Wir sind eng verbunden mit dem Beethovenhaus“, sagt Liebold. Zudem gab sie an, dass der Film im Rahmen der Jubiläumsfeierlichkeiten gezeigt werden soll, ohne nähere Einzelheiten zu nennen.

