Beliebt im „Lonely Planet“ : Bonn als eines der besten Reiseziele weltweit gewählt

Bonn Bonn gehört laut dem Reiseführer „Lonely Planet“ 2020 zu den zehn Top-Städtereisezielen der Welt. Oberbürgermeister Ashok Sridharan zeigte sich hocherfreut über die Wahl.

Überzeugt hat die Reiseexperten von "Lonely Planet" unter anderem die Bonner Museumslandschaft, die bedeutende politische Geschichte Bonns und die Lage am Rhein. Auch durch das bevorstehende Beethoven-Jubiläum rückt die Bundesstadt für Städtereisende im Jahr 2020 stärker in den Fokus.

In der aktuellen Ausgabe "Best in Travel 2020" hat "Lonely Planet" zum 15. Mal die Top zehn der Länder, Städte und Regionen für Reisende veröffentlicht. Bonn ist dabei zusammen mit Städten wie Salzburg, Vancouver und Dubai als so genannte "Must see"-Stadt ausgezeichnet worden.